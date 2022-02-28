رسميًا | كارتيرون يرحل عن الزمالك ونادٍ سعودي يُنافس الأهلي على توقيعه

أعلن نادي الزمالك المصري رسميًا فسخ عقد الفرنسي باتريس كارتيرون بالتراضي، وذلك في أعقاب الجلسة التي جمعت المدرب مع الرئيس مرتضى منصور.

إقالة كارتيرون كانت متوقعة بعد خسارة الزمالك في المغرب أمام الوداد وفقدانه لنقطته السابعة في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا وتعقد موقفه في الصعود للدور القادم.

الرئيس كان قد أعلن عقب الخسارة تحويل كارتيرون للتحقيق، قبل أن يتهمه بالكذب وتعمد الخسارة ويُشير إلى امتلاكه تسجيل صوتي بصوته يؤكد وجود مفاوضات بينه وبين نادٍ سعودي.

ماذا قال مرتضى منصور عن فسخ عقد كارتيرون؟

موقع الزمالك الرسمي نقل عن منصور تأكيده فسخ العقد بالتراضي مع حصول المدرب على راتب شهر كتعويض عن الشرط الجزائي الموجود في عقده والبالغ 300 ألف دولار أمريكي.

وأشار الرئيس إلى أن كارتيرون اعتذر للزمالك وجماهيره عن سوء النتائج مؤخرًا، كما أكد أنه لم يتعمد الخسارة ويريد الرحيل بصورة ودية حتى لا يُغلق باب العودة من جديد.

وأضاف منصور كما نقل موقع الزمالك الرسمي "اتفقنا في النهاية على فسخ التعاقد بالتراضي بحصول كارتيرون على شهر من راتبه بخلاف حصوله على الشهر الخاص براتبه الشهري، وسنوثق الأمر بشكل رسمي وأتمنى له التوفيق مستقبلا".

نادٍ سعودي يُنافس الأهلي على توقيع كارتيرون

التسجيل الصوتي الذي أظهره مرتضى منصور للإعلام ونسبه للمدرب الفرنسي أكد وجود مفاضات بين الأخير والأهلي السعودي، والذي بات قريبًا من إقالة مدربه بيسنيك هاسي بعد سوء الأداء والنتائج.

موقع في الجول المصري نقل عن كارتيرون تأكيده فسخ العقد مع الزمالك بالتراضي، ومن ثم أكد نقلًا عن مصدر مقرب منه وجود عرضين أمامه من الدوري السعودي، أحدهما من الأهلي والآخر من الاتفاق الذي يُنافس للنجاة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

إذ قال المصدر لفي الجول "المدرب لديه عرضين من السعودية، من ناديي الاتفاق وأهلي جدة".

أضاف "عرض الاتفاق أكثر جدية مع اقتراب رحيل فلادان ميلويفيتش مدرب الفريق الحالي، ولكن المقابل المادي المعروض من الاتفاق يمثل مشكلة للمدرب الفرنسي".

أتم "بالنسبة لأهلي جدة، ما يحدث حتى الآن هو توال مع بعض الوكلاء مع اقتراب رحيل المدرب الحالي هاسي".

يُشار إلى أن آخر تجربة لصاحب الـ51 عامًا في الدوري السعودي كانت مع التعاون، وقد توسطت فترتي المدرب مع الزمالك.

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