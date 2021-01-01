رسميًا .. قطر لن تشارك في كوبا أمريكا 2021

فيروس كورونا يطيح بأستراليا وقطر خارج كوبا أمريكا

يبدو أن فيروس كورونا مستمر في إعادة هيكلة خارطة كرة القدم، حيث تسبب في إبعاد منتخبي قطر وأستراليا عن منافسات كوبا أمريكا التي ستقام صيف العام الجاري.

وكان من المقرر أن يكون منتخب قطر رفقة أستراليا هما ضيقي منافسات كوبا أمريكا 2021، ولكن الأمور لن تكون ذلك حسب تصريحات رسمية أطلقت اليوم.

وحسب صحيفة آس الإسبانية فإن جونزالو بيلوسو نائب اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم قد تحدث في تصريحات لإذاعة لا ريد دي الأرجنتينية وأكد فيها عدم مشاركة أستراليا وقطر.

وأضاف بيلوسو أن تأجيل منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم بسبب فيروس كورونا هو السبب وراء عدم مشاركة كل من قطر وأستراليا في منافسات كوبا أمريكا.

وأردف بيلوسو: "لن يشارك كل من قطر وأستراليا في منافسات كوبا أمريكا بسبب تأجيل التصفيات الأسيوية لأسباب تخص تطورات الوضع الوبائي فيما يخص فيروس كورونا".

ومن غير المحتمل أن يتم استبدال قطر وأستراليا بمنتخبات أخرى، صحيح وأن الأمر لم يُتداول من خلال تصريحات رسمية ولكن أغلب التوقعات تذهب إلى إقامة البطولة في هذه النسخة بمشاركة 10 منتخبات فقط.

لعبت كوبا أمريكا آخر مرة في عام 2019 وفازت بها البرازيل التي هزمت بيرو في النهائي، من ناحية أخرى، فازت تشيلي في النسختين السابقتين على الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.

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وعلى ذكر النجم الأرجنتيني فإن منافسات العالم الحالي تعد هي الفرصة الأخيرة له لتحقيق لقب دولي بقميص منتخب بلاده قبل أن تشارف مسيرته الدولية على نهايتها.