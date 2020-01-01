رسميًا .. قطر تستضيف باقي مباريات دوري أبطال آسيا

تعرف على مواعيد المباريات المتبقية من دوري أبطال آسيا.

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الدولة التي ستستضيف باقي مباريات دوري أبطال آسيا بنظام التجمع لمنطقة غرب القارة.

وأكد الاتحاد الآسيوي رسميًا أن قطر تستقبل ما تبقى من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في النسخة الحالية.

ومن المنتظر أن تخوض أندية غرب آسيا مباريات ثمن النهائي، ربع النهائي، نصف النهائي، بنظام التجمع في العاصمة القطرية الدوحة من الفترة 14 سبتمبر حتى 3 أكتوبر.

المزيد من الفرق

وكان الآسيوي حدد يوم 14 سبتمبر المقبل لاستئناف دوري الأبطال، على أن يختتم دور المجموعات يوم 24 من نفس الشهر، كما حدد مواعيد المباريات الإقصائية التي ستقام من مباراة واحدة، وموعد المباراة النهائية التي ستحتضنه إحدى دول غرب القارة يوم 5 ديسمبر القادم.

الهلال السعودي سيلعب أمام باختاكور الأوزبكي مرتين متتاليتين يومي 14 و17 سبتمبر، بالجولتين الثالثة والرابعة، ضمن منافسات المجموعة الثانية، ثم سيواجه شهر خودرو في الجولة الخامسة يوم 20، ويختتم دور المجموعات بمواجهة شباب الأهلي دبي الإماراتي يوم 23 سبتمبر.

النصر السعودي سيلعب مباراتين أمام سباهان الإيراني يومي 15 و 18 سبتمبر، ثم السد القطري يوم 21، وبعده العين الإماراتي بالجولة السادسة يوم 26 من نفس الشهر.

الأهلي سيلعب أمام الشرطة العراقي بالجولتين الثالثة والرابعة يومي 14 و17 بالترتيب، ثم الوحدة الإماراتي بالجولة الخامسة يوم 20 وأخيرًا الاستقلال الإيراني يوم 23 سبتمبر بالجولة السادسة.

التعاون سيواجه بيرسبوليس الإيراني بالجولتين الثالثة والرابعة يومي 15 و 18 سبتمبر، ثم الشارقة الإماراتي يوم 21 والدحيل القطري بالجولة الأخيرة يوم 24 سبتمبر.