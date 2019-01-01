رسميًا - قصي الفواز يتقدم باستقالته من الاتحاد السعودي لكرة القدم

الفواز يرحل عن الاتحاد السعودي لكرة القدم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تقدم قصي الفواز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، باستقالته من منصبه خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بحضور أعضاء المجلس.

وكانت في الفترة الأخيرة قد حدثت مناوشات بين بعض الأندية السعودي وبين الفواز، على بعض القرارات التي اتخذت بشأن مباريات الدوري السعودي.

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، معلنًا به استقالته من رئاسة الاتحاد بسبب ظروف خاصة.

وتقدم أيضًا كلًا من تركي الحقيل ويزيد التويجري، استقالتهما أيضًا من المنصب، ولذلك بسبب بعض الارتباطات العملية في الفترة المقبلة.

وسيتولى لؤي السبيعي، نائب رئيس الاتحاد، مهام منصب الفواز لحين انعقاد الجميعة العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للفترة المقبلة.

📄| في اجتماع مجلس الإدارة اليوم..



الفواز يقدم استقالته من رئاسة الاتحاد السعودي والحقيل والتويجري من عضوية مجلس الإدارة.. والسبيعي يتولى مهام الرئيس. pic.twitter.com/PaJ6OVuP8K — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) February 25, 2019

ومن المتوقع أن تكون استقالة الفواز بسبب بعض الخلافات بينه وبين بعض الأندية السعودية في الفترة الأخيرة.