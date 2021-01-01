رسميًا | ميدو يتقدم باستقالته من منصبيه في بيراميدز

قرار مفاجئ من الإعلامي المصري

أعلن أحمد حسام ميدو استقالته من منصبيه في بيراميدز، وذلك عبر تغريدة نشرها صباح اليوم الإثنين عبر حسابه الرسمي على تويتر.

كان النادي المصري قد أعلن تعيين ميدو مستشارًا فنيًا له ومتحدثًا رسميًا باسمه، لكن الأيام الأخيرة شهدت خلافًا حادًا بينه ونجم الفريق "أحمد فتحي" يُعتقد أنه السبب المباشر في استقالته من منصبيه.

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ولم يُوضح ميدو أسباب استقالته، مكتفيًا بتمني التوفيق لبيراميدز، إذ كتب عبر تويتر "تقدمت اليوم باستقالتي لإدارة نادي بيراميدز متمنيًا التوفيق للفريق فيما هو قادم".

وكان هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز قد أكد وجود خلاف بين ميدو وأحمد فتحي حدث خلال اتصال هاتفي بينهما عقب استياء اللاعب من عدم لعبه مع الفريق مؤخرًا.

وكانت مصادر صحفية قد أكدت أن المحادثة التي جمعت ميدو وفتحي شهدت تطاول الأول على الثاني وشتمه بالأم والأب وتهديده بشكل واضح وصريح، مما أدى لانفجار ثورة غضب ضده من لاعبي بيراميدز الكبار خاصة عبد الله السعيد وشريف إكرامي والمطالبة بإقالته من منصبه.

يُذكر أن أحمد فتحي انضم إلى بيراميدز بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الأهلي ورفضه تجديده لأسباب تتعلق بالتفاصيل المالية.