رسميًا .. فينسيوس جونيور يحل مشكلة ريال مدريد بالجنسية المزدوجة

فينيسيوس جونيور دائمًا الحل!

أعلن نادي ريال مدريد اليوم الإثنين، تأديت اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور لقسم الولاء للدستور الإسباني يوم الجمعة 2 سبتمبر الماضي، وبالتالي حصل الجناح الشاب على الجنسية الإسبانية.

ريال مدريد أفسح المجال في قائمة اللاعبين الأجانب، بحصول فينيسيوس على الجنسية الإسبانية، مما يعنى أن اللاعب سيتم تسجيله كلاعب من داخل الاتحاد الأوروبي.

وتسمح اللوائح بتواجد ثلاث لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي في ميدان اللعب حالياً، مما كان يكبل خطط كارلو أنشيلوتي المدير الفني للوس بلانكوس.

مشكلة ريال مدريد في سوق الانتقالات!

ريال مدريد كان يرغب في تدعيم هجومه بالتعاقد مع جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي آنذاك خلال سوق الانتقالات المنقضى وقبل رحيله إلى آرسنال، حيث واجه النادي الإسباني صعوبات في حسم الصفقة بسبب عدم وجود مقعد متاح للاعب أجنبي.

وعمل ريال مدريد على حل هذه المشكلة بحصول أحد الثلاثي البرازيلي إيدر ميليتاو، فينيسيوس، ورودريجو على الجنسية المزدوجة وهو ما حدث بالأخير مع جونيور.

وقد يستفيد ريال مدريد بستجيل فينيسيوس توبياس الظهير البرازيلي الشاب المعار من شاختار دونيتسك في القائمة الخاصة بالفريق الأول.

الجدير بالذكر أنه تم السماح للاعبين البرازيلين والأرجنتينين بالحصول على الجنسية الإسبانية بعد عامين من الإقامة، وكان فينسيوس قد تقدم للامتحان منذ 2020 لكن تأخر حصوله على الجنسية بسبب توقف فترة تفشى فيروس وكورونا مما تسبب في ازدحام وكثرة الطلبات المقدمة لوزارة العدل الإسبانية.