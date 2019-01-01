رسميًا - فيليكس سانشيز باقٍ مع منتخب قطر حتى 2022

الإسباني يستحق البقاء بعد إنجاز كأس آسيا 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الإثنين، رسميًا تجديد عقد الإسباني فيليكس سانشيز؛ المدير الفني للمنتخب الوطني، حتى عام 2022.

الإسباني يتولى المسؤولية الفنية للأدعم منذ يوليو 2017، بعدما تدرج في قيادة منتخبات قطر تحت 19 و20 و23.

وحقق صاحب الـ43 عامًا مؤخرًا إنجازًا مع العنابي بتتويجه بطلًا لكأس آسيا الإمارات 2019، بعد تغلبه على اليابان في النهائي بنتيجة 3-1، بجانب أنه كان المنتخب الوحيد الذي لم يستقبل سوى هدف وحيد طوال البطولة.

قرر الاتحاد القطري لكرة القدم تمديد عقد الاسباني فيليكس سانشيز مدرب المنتخب الوطني الاول الى 2022 pic.twitter.com/Dpgcj2Ox9u — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) May 6, 2019

ويستعد فيليكس مع الأدعم لخوض منافسات كأس كوبا أمريكا في يونيو المقبل، حيث وقع في مجموعة منتخبات باراجواي وكولومبيا والأرجنتين.

اللحظة الأهم في مسيرتة الإسباني مع العنّابي 🇶🇦

لحظة الحصاد 🏆 pic.twitter.com/CKWWw30qJH — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 6, 2019

مشاركة منتخب قطر في كوبا أمريكا يأتي للمرة الأولى، سعيًا لتجهيز الفريق للمشاركة في كأس العالم 2022، الذي ستقام على أرضه.