رسميًا - فيليكس سانشيز باقٍ مع منتخب قطر حتى 2022

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الإثنين، رسميًا تجديد عقد الإسباني فيليكس سانشيز؛ المدير الفني للمنتخب الوطني، حتى عام 2022.

الإسباني يتولى المسؤولية الفنية للأدعم منذ يوليو 2017، بعدما تدرج في قيادة منتخبات قطر تحت 19 و20 و23.

وحقق صاحب الـ43 عامًا مؤخرًا إنجازًا مع العنابي بتتويجه بطلًا لكأس آسيا الإمارات 2019، بعد تغلبه على اليابان في النهائي بنتيجة 3-1، بجانب أنه كان المنتخب الوحيد الذي لم يستقبل سوى هدف وحيد طوال البطولة.

ويستعد فيليكس مع الأدعم لخوض منافسات كأس كوبا أمريكا في يونيو المقبل، حيث وقع في مجموعة منتخبات باراجواي وكولومبيا والأرجنتين.

مشاركة منتخب قطر في كوبا أمريكا يأتي للمرة الأولى، سعيًا لتجهيز الفريق للمشاركة في كأس العالم 2022، الذي ستقام على أرضه.