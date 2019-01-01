رسميًا | فيلود مديرًا فنيًا لشبيبة القبائل

التجربة الرابعة للمدرب الفرنسي في الجزائر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وقع هوبير فيلود عقود توليه مسؤولية المدير الفني لنادي شبيبة القبائل الجزائري.

وكان المدرب الفرنسي قد توصل في الأيام الأخيرة لاتفاق مع النادي الجزائري، وقد أضاف الجانب الرسمي للاتفاق اليوم بتوقيعه لعقد يمتد لـ3 مواسم قادمة.

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وتُعد تلك هي المحطة الرابعة لفيلود في الجزائر، إذ كان قد تولى تدريب الثلاثي وفاق سطيف واتحاد العاصمة وشباب قسنطينة.

وجرى توقيع العقود في مدينة إيفيان الفرنسية، أين سيُقيم شبيبة القبائل معسكره الصيفي استعدادًا للموسم القادم.

يُذكر أن المدرب صاحب الـ60 عامًا نجح بالفوز بلقب الدوري الجزائري مرتين، الأولى مع وفاق سطيف عام 2013، والثانية مع اتحاد العاصمة عام 2014.