رسميًا .. فيفا يمدد عمل اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة

قرار جديد من جانب الاتحاد الدولي "فيفا" بشأن مصير اللجنة الثلاثية

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تمديد عمل اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة المصري، وذلك بعد أن كان تعيينهم مقتصر على موعد إجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد.

وكان فيفا قد أعلن خلال شهر ديسمبر 2020 عن تعيين اللجنة الثلاثية الحالية، خلفًا للجنة الخماسية التي كانت تدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني.

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وأشار اتحاد الكرة عبر بيان رسمي، إلى أن الاتحاد الدولي "فيفا" قرر تمديد عمل اللجنة الثلاثية إلى 31 يوليو القادم، بعد أن كان تعيينهم مؤقتًا حتى إجراء انتخابات.

فيفا اختار اللجنة الثلاثية، برئاسة أحمد مجاهد، وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي، من أجل إدارة اتحاد الكرة، خلفًا للجنة الخماسية السابقة.

يذكر أن الاتحاد الدولي كان قد حدد يوم 31 يناير الجاري بحد أقصى لإجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة، ولكن تأجيلها تسبب في اتخاذ قرار بتمديد عمل اللجنة.

وكان هاني أبو ريدة يتولى رئاسة اتحاد الكرة المصري، قبل أن يقدم استقالته في صيف 2019، بعد خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقي بدور الـ16 على يد منتخب جنوب إفريقيا.