رسميًا .. فيفا يكشف عن موعد قرعة "كأس العرب"

كأس العرب .. إثارة جديدة بين المنتخبات العربية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" برئاسة جياني إنفانتينو، عن موعد قرعة كاس العرب للمنتخبات التي ستقام العام الجاري لأول مرة بعد اتخاذ القرار رسميًا مؤخرًا بانطلاقها.

وكان "فيفا" قد أعلن مؤخرًا عن إقامة البطولة بمشاركة 23 منتخبًا عربيًا، في البطولة التي ستقام في قطر من أجل اختبار استعدادات كأس العالم هناك.

وكشف الاتحاد الدولي عن موعد قرعة بطولة كأس العرب، وهو يوم الثلاثاء المقبل 27 ديسمبر الجاري، حيث ستقام مراسمها في قطر.

وأكد البيان أن القرعة التي ستجرى في قطر، ستكون في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، انتظارًا للمواجهات الساخنة التي ستسفر عنها القرعة.

ويشارك في البطولة كلًا من مصر والسعودية والإمارات وقطر وتونس والجزائر وليبيا ولبنان وسوريا وجزر القمر والبحرين والعراق وجيبوتي وفلسطين والكويت وموريتانيا والأردن وعمان والمغرب والصومال والسودان وجنوب السودان واليمن.

وستقام البطولة بداية ديسمبر المقبل حتى 18 من نفس الشهر، وستقام المباريات على 6 ملاعب، وسيتم الكشف عن مواعيد المباريات فيما بعد.