رسميًا - "فيفا" يؤجل مباريات مارس ويونيو في تصفيات "آسيا" لكأس العالم

كورونا يستمر في تأجيل مباريات كرة القدم عربيًا وعالميًا

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالاتفاق مع نظيره الاتحاد الآسيوي على تأجيل التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

فيروس كورونا ضرب الكثير من البطولات الأوروبية والآسيوية بتأجيل منافساتها على الأقل لمدة شهرين، خوفًا من تفشيه بين عناصر اللعبة.

ووفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الإثنين، أنه تقرر تأجيل مباريات التصفيات الآسيوية المشتركة المقرر لها شهري مارس ويونيو المقبلين لأجل غير مسمى.

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وأشار موقع "فيفا" إلى أن المباريات التي كان من المقرر إقامتها في المدينة بين 23 إلى 31 مارس الجاري، ومن 1 إلى 9 يونيو المقبل إلى مواعيد أخرى.

ويتناقش الاتحاديين في الوقت الحالي على تحديد مواعيد لهذه المباريات وتفاصيل أكثر دقة من أجل سلامة اللاعبين وجميع أفراد اللعبة.

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وألمح "فيفا" أن من المحتمل إقامة مباريات شهري مارس ويونيو ولكن بموافقة اتحاد البلدين وتوفير سبل الأمان للاعبين، وهذا يعود مرة أخرى إلى الاتحاد الدولي والآسيوي لتقديره وقتها والموافقة عليه أو الرفض.

وسيتابع الاتحاد الدولي خلال الفترة المقبلة تطورات انتشار فيروس كورونا، لإجراء المزيد من التغييرات على مواعيد التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.