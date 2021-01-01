رسميًا .. فيروس كورونا ينقل مباراة مانشستر سيتي ومونشنجلادباخ إلى بودابست

تمامًا كما حدث مع ليفربول .. بسبب فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" نقل مباراة الذهاب للدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بين بوروسيا مونشنجلادباخ ومانشستر سيتي إلى بوشكاش آرينا بالعاصمة المجرية بودابست.

ورفضت الحكومة الألمانية استثناء أندية كرة القدم من قرار منع رحلات الطيران القادمة من دول تحمل سلالات مختلفة لفيروس كورونا بما فيها إنجلترا التي ظهرت فيها السلالة الجديدة مطلع العام الحالي.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الشرطة الاتحادية أبلغت نادي لايبزيج أن المعاملة الخاصة والاستثناءات غير ممكنة في ظل الظروف الاستثنائية لقانون الحماية من كورونا.

القرار ليس مفاجأة بأي حال من الأحوال، حيث أنه منذ أيام تم نقل مباراة ليفربول ولايبزيج أيضًا إلى العاصمة المجرية لأن السلطات الألمانية لم توافق على دخول ليفربول لأراضيها.

في بداية الأسبوع، أعلنت وزارة الداخلية في ألمانيا أن قواعد الدخول الجديدة للحماية من طفرات كورونا ستكون إجبارية على الجميع، ولن يسمح في البداية بأي استثناءات للرياضيين المحترفين.

وبخصوص ذلك، جاء في بيان اليويفا أنه يمكن للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يؤكد أن مباراة الذهاب في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بين بوروسيا مونشنجلادباخ ومانشستر سيتي ستقام الآن في بوشكاش أرينا في بودابست.

وأضاف البيان: "يود الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يشكر بوروسيا مونشنجلادباخ ومانشستر سيتي على تعاونهما الوثيق ودعمهما وكذلك الاتحاد المجري لكرة القدم على مساعدتهما والموافقة على استضافة المباراة المعنية".

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الجدير الذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أكد في بيانه على إقامة المباراة في موعدها الرئيسي والمحدد سلفًا، أي في التاسعة مساء بتوقيت وسط أوروبا ليلة الرابع والعشرين من فبراير الجاري.