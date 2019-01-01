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رسميًا - فوز فهد المطوع برئاسة الرائد السعودي

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الرائد كان قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

فاز فهد المطوع برئاسة نادي الرائد، وذلك خلال الجمعية العمومية التي أجريت اليوم السبت، في مقر النادي.

وأعلن نادي الرائد رئاسة فهد المطوع لمجلس إدارة النادي 4 سنوات، بعد فوزه بالأصوات على منافسه يوسف التويجري خلال الجمعية العمومية التي عقدت في اليوم نفسه.

الرائد كان قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بعد موسم مميز حيث تمكن الفريق من جمع 38 نقطة خلال الموسم.

نادي الرائد في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": الأصوات تنصّب فهد بن محمد المطوع رئيسا لنادي الرائد بالجمعية العمومية.

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اختيارات المحررين

وجاءت القائمة الأولى لرئاسة وعضوية نادي الرائد كالتالي؛ فهد المطوع رئيسًا، وفي العضوية كل من؛ علي السندي، أحمد العييري، صالح المرشود، طارق الفرج، ثامر الناصر، عبدالعزيز الرشود، عبدالله المشيطي وسليمان التويجري.

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