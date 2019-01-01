رسميًا - فوز فهد المطوع برئاسة الرائد السعودي

الرائد كان قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن

فيسبوك تويتر ماجد جزر

فاز فهد المطوع برئاسة نادي الرائد، وذلك خلال الجمعية العمومية التي أجريت اليوم السبت، في مقر النادي.

وأعلن نادي الرائد رئاسة فهد المطوع لمجلس إدارة النادي 4 سنوات، بعد فوزه بالأصوات على منافسه يوسف التويجري خلال الجمعية العمومية التي عقدت في اليوم نفسه.

💫@falmotawaa9 رئيسًا لنادي الرائد لمدة 4 أعوام قادمة. pic.twitter.com/qqUDFVdcsx — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 22, 2019

الرائد كان قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بعد موسم مميز حيث تمكن الفريق من جمع 38 نقطة خلال الموسم.

نادي الرائد في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": الأصوات تنصّب فهد بن محمد المطوع رئيسا لنادي الرائد بالجمعية العمومية.

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وجاءت القائمة الأولى لرئاسة وعضوية نادي الرائد كالتالي؛ فهد المطوع رئيسًا، وفي العضوية كل من؛ علي السندي، أحمد العييري، صالح المرشود، طارق الفرج، ثامر الناصر، عبدالعزيز الرشود، عبدالله المشيطي وسليمان التويجري.