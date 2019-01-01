رسميًا - فورلان يعلن اعتزاله كرة القدم

أحد أساطير منتخب أوروجواي قرر تعليق حذائه

أعلن دييجو فورلان، أسطورة منتخب أوروجواي، اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية عن عمر يناهز 40 عامًا.

فورلان أنهى مسيرته في فريق كيتشي في هونج كونج وكانت آخر مباراة له في مايو بالعام الماضي.

وقال لاعب أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد السابق في تصريحات لصحيفة "تيليموندو": "لم يكن الأمر سهلًا وتمنيت لو لم يأت هذا اليوم ولكن لكل شيء نهاية".

وتابع: "قررت الاعتزال بصورة نهائية وعدم لعب كرة القدم".

فورلان بدأ مسيرته في فريق إندبندنتي الأرجنتيني قبل الرحيل إلى مانشستر يونايتد في يناير 2002 وحقق معهم الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد قبل ارتداء قميص فياريال في 2004.

وتألق اللاعب في الدوري الإسباني سواء مع الغواصات الصفراء أو أتلتيكو مدريد بتسجيل 128 هدفًا في 240 مباراة محققًا لقب الحذاء الذهبي مرتين.

كما قاد منتخب بلاده للفوز بكوبا أمريكا في 2011 وكان أفضل لاعب في نهائيات كأس العالم 2010 والتي أنهاها السيليستي في المركز الرابع.

هدف برشلونة، لويس سواريز، وجّه التحية لمواطنه بعد قرار الاعتزال بقوله عبر حسابه بموقع "تويتر" :" أنت تاريخي بالنسبة لأوروجواي والجميع ممتن لما قدمته مع المنتخب والفرق التي لعبت لها خلال السنوات الماضية".

واختتم: "سوف أبقى دائمًا ممتنًا لما تعلمته منك داخل الميدان وخارجه، لقد كنت دائمًا أحد اللاعبين الذين اتخذهم قدوة. أتمنى النجاح في التحدي الجديد لك يا صديقي".