رسميًا - فواز القرني يجدد عقده مع اتحاد جدة حتى 2022
عبده الليثي فيسبوك تويتر
أعلن نادي اتحاد جدة، تجديد عقد حارسه فواز القرني، اليوم الخميس، على الرغم من ضم حارسًا برازيليًا مارسيلو جروهي.
وكان القرني الحارس الأساسي للفريق في النصف الأول من موسم كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ولكن كانت النتائج سيئة.
وكشف النادي عن تجديد القرني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لمدة 4 سنوات جديدة ليستمر مع الفريق حتى 2022.
وجاء بيان النادي الجداوي على النحو التالي: "أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة المهندس لؤي ناظر تجديد عقد اللاعب فواز القرني لمدة 4 مواسم، متمنيًا له التوفيق مع زملائه لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية".
📸📝 فواز القرني اتحادياً لـ ٤ سنوات #شتوية_العميد pic.twitter.com/DODzqfRB0j — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 3, 2019
ويعاني اتحاد جدة في الموسم الحالي من تراجع نتائجه واحتلاله المراكز المتأخرة والمهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.