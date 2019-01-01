رسميًا - فهد بن نافل رئيسًا للهلال السعودي
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أعلنت اللجنة الانتخابية بنادي الهلال السعودي، فوز الأمير فهد بن نافل بمقعد الرئاسة لمدة أربع سنوات مقبلة.
الجمعية العمومية قامت بالإدلاء بأصواتها مساء اليوم بعد أن سجل حضورًا بنسبة 89% أي أكثر من 17 ألف صوتًا.
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كان بن نافل يتنافس مع رجل الأعمال موسى الموسى على مقعد الرئاسة، بينما انسحب بدر الحماد، الذي رفض تقدم أوراق ترشحه دعمًا للأول.
وحصل رئيس الهلال الجديد على 15061 صوتًا مقابل 612 صوتًا فقط لمنافسه، ليفوز برئاسة القلعة الزرقاء خلفًا لعبد الله جربوع؛ الرئيس المكلف، عقب استقالة محمد بن فيصل.
🗳 الاقتراع ينصّب "بن نافل" رئيسًا لنادي #الهلال #انفوجرافيك_الهلال pic.twitter.com/bXsm4VomLR— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 18, 2019
يذكر أن مجلس الإدارة المكلف برئاسة الجربوع رفض التصويت في الانتخابات، مفضلًا الوقوف على مسافة واحدة من كلا المرشحين.
تونس يدخل كأس أمم إفريقيا لإحياء أمجاد بطولة 2004! 🇹🇳— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 18, 2019
الخبرة ستكون حليفه هذه المرة 👴
لكن هل تواصل لعنة "برشلونة" الحلول به؟ 🤔 #يلا_جول #YallaGoal pic.twitter.com/5hHtrCmeth