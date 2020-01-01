رسميًا .. فليك مدرب 2020 وبيب جوارديولا الأفضل في القرن

بطل الخماسية مع بايرن ميونخ الأفضل في العالم

حصل هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2020 بينما فاز بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بمدرب القرن الـ21.

فليك قاد بايرن ميونخ للفوز بخمس بطولات في 2020 وحقق الثلاثية للمرة الثانية في تاريخ النادي في أقل من عام على توليه قيادة الفريق.

أما جوارديولا فقد قدّم سنوات عظيمة مع برشلونة وبايرن ميونخ ثم مانشستر سيتي وهو الأكثر تتويجًا بالألقاب في القرن الحالي.

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وقال فليك في تصريحا خلال الحفل: "أنا فخور للغاية بما حققته ولولا فريقي لما تمكنت من الوصول إلى هذه المكانة".

🏆Today Flick also wins the Globe Soccer Award as Coach of the Year, in recognition of the commendable work he has done with ⚽ 🌟 #HansiFlick #FCBayern #globesoccer @fcbayern @dubaisc pic.twitter.com/bRIGkpadCz — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020

وتابع: "هدفنا دائمًا تقديم الأفضل والتحسن والقتال لأجل الفوز بكل الألقاب، أنا سعيد بالجائزة وأود أن أهديها لفريقي الذي لولاه لما وصلت لهذه المكانة".

أما جوارديولا، فقد شكر الجميع على منحه هذه الجائزة وتمنى لهم السلامة والخروج من جائحة كورونا بأسرع وقت ممكن.

ولم يتمكن فليك من حضور الحفل في دبي، كما غاب جوارديولا أيضًا وذلك بسبب استعداده لمباريات فريقه في الدوري الإنجليزي.