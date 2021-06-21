رسميًا | فرنسا تستبعد ديمبيلي من اليورو

لا جديد عثمان ديمبيلي يصاب من جديد

أعلن المنتخب الفرنسي رسميًا انتهاء مشوار اللاعب، عثمان ديمبيلي مع المنتخب في اليورو إثر إصابة تعرض لها في مباراته الأخيرة ضد المجر.

عانى الدولي الفرنسي، عثمان ديمبيلي على مدار أعوام من إصابات حرمته من المشاركة مع فريقة برشلونة ومرة آخرى ستحرمه الإصابات من استكمال مشواره مع المنتخب الفرنسي.

وكان من المتوقع أن يُكمل المباراة الأخيرة ضد المجر لكنه شعر بانزعاج في ركبته على إثرها أُجبر على مغادرة الملعب في الدقيقة 57 ليحل محله توماس ليمار.

ما هي مدة غياب اللاعب؟

نشر منتخب الديوك في بيان رسمي مدة غياب اللاعب ديمبيلي، في البداية أوضحت أنه تم خضوع اللاعب إلى فحص يوم الأحد أمس، لمعرفة طبيعة الإصابة ثم تم تأكيد اليوم أن الإصابة غير مطمئنة.

ثم أعلنت أن اللاعب سيغيب عن المباراة القادمة وكذلك باقي المسابقة وبذلك انتهى مشوار اللاعب رسميًا في البطولة.