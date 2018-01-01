رسمياً | فرانك دي بور مديرًا فنيًا لأتلانتا يونايتد الأمريكي

فرصة جديدة ومشابهة لتجربة أياكس

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعلن نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي، عن تعيين المدير الفني فرانك دي بور، لقيادة الفريق بدءًا من الموسم المقبل بالدوري الأمريكي.

وأصبح الهولندي ثاني مدير فني في تاريخ، حيث سيخلف الأرجنتيني جيراردو مارتينيو، الذي قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري الأمريكي موسم 2018، للمرة الأولى في تاريخه.

ويعد نادي أتلانتا يونايتد من أحدث المنضمين للدوري الأمريكي، حيث شارك في نسخة 2017، لأول مرة وحقق اللقب في نسخة 2018.

وأعلن مارتينيو رحيله عن تدريب الفريق عقب قيادته للمباراة النهائية من الموسم، دون أن يعلن عن وجهته المقبلة.

ويعد مارتينيو أقرب لتدريب المنتخب المكسيكي، كما تربطه التقارير في الأونة الأخيرة تدريب بوكا جونيورز الأرجنتيني.

ونجح دي بور في قيادة أياكس الهولندي للفوز بلقب الدوري الهولندي 3 مرات، ثم قاد إنتر الإيطالي موسم 2016-17، ثم كريستال بالاس الإنجليزي الموسم الماضي ليرحل بعد 4 جولات دون تحقيق أي انتصار.

وتحدث نائب رئيس أتلانتا يونايتد، كارلوس بوكانيجرا عن قدوم دي بور: "أسلوبه في اللعب مهم جدًا لنا، أفكاره الخططية في الهجوم وقدراته في تطوير اللاعبين ودفع باللاعبين الشباب للفريق الأول تتحدث عن نفسها".

📰تقارير صحفية: ساري يريد الحصول على هيجواين في صفقة تبادلية، ينتقل فيها المهاجم الإسباني ألفارو موراتا إلى صفوف ميلان.🧐

برأيكم هل ينتقل المهاجم الأرجنتيني إلى الدوري الإنجليزي🤔 pic.twitter.com/CKlh1qG4RI — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 23, 2018

كما تحدث رئيس النادي، دارين أيليس: "دي بور لديه خلفية محددة كلاعب ومدرب، نحن فخورون بالترحيب به، عندما بدأنا البحث، ظلنا نبحث عن من يلائم الفريق، فلسفة دي بور تتماشى مع النادي، وهو يطور اللاعبين الشباب، ويتحدث أكثر من لغة منها الإنجليزية والإسبانية، نحن متأكدون أنه سيقود النادي".

وعلق دي بور عن تدريبه الفريق: "النادي لديه طموح رياضي، وخطة طويلة الأمد ليكون ضمن الأفضل، وهو ما يتناسب مع طموحي الشخصي، أريد أن أبني على النجاح وتطوير النادي ليكون على قمة الدوري الأمريكي وخارجه".

ويعد دي بور من أبرز لاعبي المنتخب الهولندي، وأياكس وبرشلونة والعربي القطري أثناء مسيرته كلاعب.