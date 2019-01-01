رسميًا | فان دايك أفضل مدافع في أوروبا

تعرف على نتائج تصويت أفضل لاعب في أوروبا

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حقق فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول، جائزة أفضل مدافع في أوروبا بالتفوق على زميله في الفريق ترنت ألكسندر أرنولد ومواطنه ماتياس دي ليخت.

فان دايك قاد الريدز إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي كما حصل على جائزة أفضل لاعب في البريميرليج الموسم الماضي.

ولم يتعرض فان دايك لأي مرواغة خلال الموسم الماضي ليسجل رقمًا قياسيًا باسمه.

كما قاد منتخب بلاده للوصول إلى نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية والتي خسرتها هولندا أمام البرتغال بهدف نظيف.

وفي المركز الرابع تواجد أندري روبرتسون محققًا 16 نقطة ثم جيرارد بيكيه بواقع 14 نقطة يليه يان فيرتونخين بـ 12 نقطة.

وفي المركز السابع تواجد جورجيو كيلليني بثماني نقاط يليه الثلاثي توبي ألدرفيلد وكاليدو كوليبالي وسيرخيو راموس بواقع 5 نقاط لكل مدافع.

فان دايك مرشح أيضًا لجائزة أفضل لاعب في القارة منافسًا لهداف برشلونة، ليونيل ميسي، ونجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو.

جدير بالذكر أنّ سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، اختير أفضل مدافع في نسخة العام الماضي.