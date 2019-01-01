رسميًا | فان دايك أفضل لاعب في أوروبا

تعرف على نتائج الفائزين بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فوز فيرجيل فان دايك نجم دفاع ليفربول بجائزة أفضل لاعب في القارة عن موسم 2018-2019.

بذلك نال فان دايك الجائزة للمرة الأولى في تاريخه، على حساب ليونيل ميسي الذي فاز بها مرتين مرتين في 2011 و2015، وعلى حساب كريستيانو رونالدو الذي حققها 3 مرات في 2014 و2016 و2017.

رسميًا | فان دايك أفضل مدافع في أوروبا

وكان ميسي هداف الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا بجانب تصدره قائمة الهدافين في دوري أبطال أوروبا.

بينما خرج رونالدو من ربع النهائي مسجلًا جميع أهداف فريقه في الأدوار الإقصائية وحقق بطولة دوري الأمم الأوروبية رفقة البرتغال.

وحصد فان دايك لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي كما وصل إلى نهائي دوري الامم الأوروبية مع هولندا.

رسميًا | ليونيل ميسي أفضل مهاجم في أوروبا

وجاء أليسون بيكر في المركز الرابع بتحقيقه 57 نقطة يليه ساديو ماني بواقع 51 نقطة ثم محمد صلاح محققًا 49 نقطة اما إدين هازارد فكان في المركز السابع بواقع 38 نقطة.

وتشارك ماتياس دي ليخت وفرينكي دي يونج المركز الثامن بواقع 27 نقطة بينما جاء رحيم سترلينج في المركز العاشر محققًا 12 نقطة.