رسمياً .. فالنسيا يعلن رحيل مديره الرياضي واهتمام من برشلونة

هل ينضم أليماني إلى برشلونة في الفترة القادمة؟

أعلن نادي فالنسيا الإسباني، رحيل مديره الرياضي ماتيو أليماني، بالاتفاق بين الطرفين، وفقاً للبيان الذي نشره النادي.

وانضم أليماني إلى الخفافيش في مارس 2017، وكانت فترة مليئة بالنجاحات للنادي، ووصل فيها الفريق إلى دوري أبطال أوروبا وحقق كأس ملك إسبانيا.

ونشر النادي اليوم بياناً جاء فيه: "هناك بالفعل اتفاق مبدئي، بين المدير الرياضي ورئيس النادي حول الرحيل".

وواصل: "ومن المنتظر أن يتم الرحيل بشكل رسمي خلال الأيام القادمة".

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وأتم البيان: "ترغب إدارة فالنسيا في الإعراب عن شكرها وامتنانها للمدير الرياضي، لتفانيه الهائل وجهوده أثناء فترة عمله مع النادي، ونتمنى له التوفيق في رحلته القادمة".

وأشارت بعض التقارير الصحفية، إلى أن أليماني ارتبط اسمه بالانتقال إلى العديد من الأندية خلال الفترة القادمة، وعلى رأسها برشلونة الذي أبدى اهتمامه بالتوقيع مع المدير الرياضي.