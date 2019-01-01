رسمياً - فالنسيا يعلن تعاقده مع حارس برشلونة
التعليقات()
Getty
أعلن فالنسيا الإسباني رسمياً عن تعاقده مع الحارس الهولندي جاسبر سيليسين قادماً من برشلونة.
جاء ذلك بعد خضوع اللاعب للكشف الطبي صباح اليوم في فالنسيا، قبل إتمام الصفقة بشكل رسمي.
وبحسب التقارير الصحفية، فإن الصفقة قد تمت بقيمة 30 مليون يورو.
وكان سيليسين -29 عاماً- قد صرح برغبته في الرحيل بنهاية الموسم الحالي بحثاً عن المزيد من المشاركات الأساسية.
Tenemos nuevo 🦇 en Valencia...— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) June 25, 2019
Y se siente como en casa 🙌🏼...de pies a cabeza 😜
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣#amuntvalencia pic.twitter.com/304y2rbzXX
يذكر أن الحارس الهولندي كان يملك عقداً في برشلونة ينتهي في يونيو 2021، بشرط جزائي قيمته 60 مليون يورو.