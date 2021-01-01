رسميًا .. فالفيردي دون كورونا ويسافر مع ريال مدريد إلى لندن!

فيديريكو فالفيردي نجم وسط ملعب ريال مدريد يدعم قائمة زين الدين زيدان قبل مواجهة تشيلسي!

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عن قائمة فريقه المسافرة من أجل حضور مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي.

جاء هذا بحسب ما أكد الموقع الرسمي للفريق، والذي نشر قائمة مكونة من 23 لاعبًا، كان من ضمنهم فالفيردي الذي عانى من شكوك حول مشاركته حتى اللحظات الأخيرة.

وكان فالفيردي يعاني من الإصابة بفيروس كورونا، ولم تتحول تحليلاته لسلبية سوى في الساعات الماضية، مما سمح له بالسفر للندن.

وتم عزل اللاعب منذ أن ظهرت تحليلاته إيجابية، منذ الـ 18 من شهر أبريل الماضي، ليعاني وسط ملعب ريال مدريد في غيابه.

وغاب اللاعب عن أربعة لقاءات مع ريال مدريد في الدوري الإسباني ضد خيتافي وقادش وريال بيتيس وأوساسونا، كما غاب عن لقاء الذهاب ضد تشيلسي.

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وجاءت القائمة كالتالي:

كورتوا، لونين، ألتوبي.

ميليتاو، راموس، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ميندي، ميجيل.

كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، أريباس، بلانكو.

هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس، ماريانو، رودريجو.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين ريال مدريد وتشيلسي الذي أقيم في العاصمة الإسبانية كان قد انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.