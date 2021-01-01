رسميًا .. عموري ينضم لشباب الأهلي الإماراتي حتى نهاية الموسم

عموري يحط الرحال في شباب الأهلي

أعلن نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي عن التعاقد مع عمر عبدالرحمن "عموري"، بعد أن أصبح لاعبًا حرًا بعد عدم تمديد تعاقده مع الجزيرة ناديه الأخير.

عمر عبدالرحمن من أبرز اللاعبين العرب خلال السنوات الماضية ولكن لعنة الإصابات أبعدته بشكل كبير في معظم فتراته الهامة خلال مسيرته.

شباب الأهلي ضم عموري في صفقة انتقال حر، بعدما انتشرت التقارير حول مصيره خلال الأيام الماضية برغبة أكثر من نادٍ عربي في ضمه.

وجاء إعلان النادي الإماراتي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "نادي شباب الأهلي ينجح في ضم نجم الكرة الإماراتية وصانع الألعاب الدولي عمر عبد الرحمن "عموري" حتى نهاية الموسم".

ويعد عموري من أبرز اللاعبين العرب في مركز صناعة الألعاب لما يمتلكه من قدرات كبيرة، يقدمها رفقة أي فريق ينضم إليه.

وكان عموري قد لعب لفترة في نادي الهلال السعودي إلا أن إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة تسببت في ابتعاده بشكل كبير عن الفريق.