رسميًا.. عملية جراحية قد تُبعد أراوخو طويلًا وغموض حول دي يونج

يخضع نجم برشلونة رونالد أراوخو إلى جراحة في يده اليمنى يوم الجمعة صباحًا يُفترض أن تُبعده عن الملاعب لفترة لن تكون قليلة.

وتعرض الدولي الأوروجوياني إلى إصافة خلال مباراة ليناريس في كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء خرج على إثرها بين شوطي اللقاء.

لم يكن أراوخو هو الوحيد المُصاب أمام ليناريس، فحدث الأمر نفسه مع فرينكي دي يونج وخرج بعد نصف ساعة من حلوله بديلًا لريكي بوتش.

برشلونة أصدر بيانًا تحدث خلاله عن حالة الثنائي ومدة ابتعادهما عن الملاعب.

ما هي إصابة أراوخو وكم يبتعد عن الملاعب؟

إصابة أراوخو عبارة عن كسر في المشط الأول والثاني لليد اليُمنى سيخضع على إثره لعملية جراحية تحت إشراف الخدمات الطبية لبرشلونة.

أما مدة غيابه فستحدد بناء على مدى تعافيه، فبعد العملية سوف يخضع لعدد من الفحوصات ستكشف عن فترة ابتعاده عن الملاعب.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" كانت متفائلة للغاية بالقول أنه إن تعافى أراوخو بصورة مثالية، فسيطول غيابه لمدة أسبوعين ليس إلا.

لكن صحيفة "سبورت" المقربة أيضًا من برشلونة، زعمت أن هذه الجراحة قد تتسبب في غياب أراوخو عن الملاعب لما قد يصل لثلاثة أشهر كاملين.

ما هي إصابة دي يونج وكم يبتعد عن الملاعب؟

أما إصابة دي يونج فأتت عضلية في المقام الأول، حيث عانى الهولندي من مشاكل في باطن الساق واستطالة في النعل.

لم يحدد بيان برشلونة مدة غياب دي يونج، واكتفى بالإشارة إلى أن عودته إلى الملاعب ستحدد بناء على تطور الوضع ليس إلا.

يظل من المجهول إذا ما كان دي يونج سيلحق بمباراة غرناطة يوم السبت، وإذا ما كان سيتواجد أمام ريال مدريد في كأس السوبر يوم 12 يناير المقبل.

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