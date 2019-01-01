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رسميًا - عمرو وردة يحصل على جائزة الأفضل بالدوري اليوناني بعام 2018

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المحترف المصري يسير بشكل رائع في اليونان

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

توج المحترف المصري عمرو وردة؛ جناح أيسر أتروميتوس اليوناني، بجائزة أفضل لاعب أجنبي بالدوري اليوناني في عام 2018.

صاحب الـ25 عامًا شارك الموسم الماضي مع فريقه السابق باوك في 23 مباراة بالدوري، سجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع سبعة آخرين.

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وكتب وردة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، احتفالًا بالجائزة: "فخور للغاية بهذه اللحظة في مسيرتي، الحصول على جائزة الأفضل في الدوري اليوناني لحظة مميزة جدًا، عملت من أجلها بجد خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "شكرًا لكل شخص آمن بي، لفرقي، ولمدربيني وزملائي ولعائلتي ولكافة الجماهير".

يذكر أن وردة أعير في الميركاتو الشتوي الماضي من باوك إلى أتروميتوس حتى نهاية الموسم الجاري.

ومنذ انتقاله الشهر الماضي لأتروميتوس، خاض المحترف المصري خمس مباريات، صنع خلالهم هدفاً وحيداً.

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