رسميًا - عسيري ينضم إلى التعاون

اتحاد جدة فسخ عقد اللاعب بعد سبع سنوات، والسكري يضمه بعدها بأيام قليلة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي التعاون السعودي اليوم الإثنين، تعاقده رسميًا مع المدافع أحمد عسيري، لمدة ثلاثة مواسم، لينتهي عقده بصيف عام 2022.

وجاء انضمام اللاعب للسكري في صفقة انتقال حر بعدما فسخ تعاقده منذ أيام مع اتحاد جدة، قبل موسمين من نهاية عقده بشكل رسمي.

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صاحب الـ27 عامًا وقع على عقود ارتداء قميص التعاون بالموسم المقبل في مقر النادي، بحضور محمد القاسم؛ رئيس السكري، ووكيله.

كان عسيري قد قضى سبع سنوات في صفوف العميد، بخلاف ما قضاه في صفوف ناشئيه قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2012.

وبالموسم الماضي، شارك المدافع في 26 مباراة مع الاتحاد بمختلف البطولات، لكن جاء قرار فسخ تعاقده بعد عدم اقتناع التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني، به.