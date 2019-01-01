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رسميًا - عجمان يتعاقد مع دومبيا

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المالي لم يكن موسمه جيدًا مع العين

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي عجمان الإماراتي حصوله على خدمات المالي تونجو دومبيا؛ لاعب وسط العين، دون الكشف عن مدة التعاقد.

المالي كان لا يزال في عقده مع الزعيم موسم آخر، حيث كان من المقرر أن ينتهي بنهاية موسم 2019-2020.

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وقال دومبيا، في فيديو نشره الحساب الرسمي لناديه الجديد عبر "تويتر": "الطموح ليس حلمًا، الطموح هو الوصول للهدف، وهدفي هنا تحقيق الانتصارات مع البرتقالي، وجاهز للتحدي".

صاحب الـ29 عامًا كان قد انضم للبنفسجي في صيف عام 2018 قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي، لكنه لم يشارك الموسم المنقضي سوى في 14 مباراة، سجل خلالها هدف وحيد وصنع آخر.

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