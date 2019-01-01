رسميًا - عجمان يتعاقد مع دومبيا
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أعلن نادي عجمان الإماراتي حصوله على خدمات المالي تونجو دومبيا؛ لاعب وسط العين، دون الكشف عن مدة التعاقد.
المالي كان لا يزال في عقده مع الزعيم موسم آخر، حيث كان من المقرر أن ينتهي بنهاية موسم 2019-2020.
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وقال دومبيا، في فيديو نشره الحساب الرسمي لناديه الجديد عبر "تويتر": "الطموح ليس حلمًا، الطموح هو الوصول للهدف، وهدفي هنا تحقيق الانتصارات مع البرتقالي، وجاهز للتحدي".
استعدادًا لموسم نطمح فيه إسعاد جمهورنا العزيز:— نادي عجمان (@AjmanClub) June 25, 2019
نعلن عن تعاقدنا مع المالي "تونغو حامد دومبيا" القادم من نادي العين.
شاركونا الترحيب به يا أحبة👏🏻🧡@TongoDoumbia pic.twitter.com/jdKgJl7WuW
صاحب الـ29 عامًا كان قد انضم للبنفسجي في صيف عام 2018 قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي، لكنه لم يشارك الموسم المنقضي سوى في 14 مباراة، سجل خلالها هدف وحيد وصنع آخر.
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