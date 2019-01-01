كأس أمم أفريقيا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

رسميًا - عبد الله أبانمي رئيسًا للفيحاء السعودي

آخر تحديث
التعليقات()
بعد اعتذار سعود الشلهوب - الفيحاء ينتخب مجلسًا جديدًا

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلنت اللجنة الانتخابية بنادي الفيحاء السعودي، اليوم الثلاثاء، فوز عبد الله أبانمي برئاسة النادي لمدة أربع سنوات مقبلة.

الجمعية العمومية للفيحاء صوتت اليوم على اختيار مجلس إدارة جديد للنادي، بمنافسة على الرئاسة بين أبانمي ومنافسه الخاسر محمد الدهش.

بعد تقليص عدد الأجانب - الاتحاد السعودي يخطر الأندية بتقليل القوائم إلى 30 لاعبًا

اختيارات المحررين

ويضم مجلس إدارة أبانمي عضوية كلًا من ماهر بن عثمان أبا حسين وماجد بن نافع الحربي وأمجد بن محمد القديري وعثمان بن إبراهيم الشنيفي وحسام بن محمد الربيعة.

يذكر أن الفيحاء أجرى انتخابات لمجلس إدارة بعد اعتذار سعود الشلهوب عن الاستمرار في رئاسة النادي.

إغلاق