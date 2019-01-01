رسميًا - عبد الله أبانمي رئيسًا للفيحاء السعودي

بعد اعتذار سعود الشلهوب - الفيحاء ينتخب مجلسًا جديدًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت اللجنة الانتخابية بنادي الفيحاء السعودي، اليوم الثلاثاء، فوز عبد الله أبانمي برئاسة النادي لمدة أربع سنوات مقبلة.

الجمعية العمومية للفيحاء صوتت اليوم على اختيار مجلس إدارة جديد للنادي، بمنافسة على الرئاسة بين أبانمي ومنافسه الخاسر محمد الدهش.

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ويضم مجلس إدارة أبانمي عضوية كلًا من ماهر بن عثمان أبا حسين وماجد بن نافع الحربي وأمجد بن محمد القديري وعثمان بن إبراهيم الشنيفي وحسام بن محمد الربيعة.

الأستاذ عبدالله أبانمي رئيساً لمجلس إدارة نادي #الفيحاء pic.twitter.com/sEhb1OfxBz — نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) June 25, 2019

يذكر أن الفيحاء أجرى انتخابات لمجلس إدارة بعد اعتذار سعود الشلهوب عن الاستمرار في رئاسة النادي.