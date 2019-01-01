رسميًا - عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للجنة الأولمبية السعودية

الهيئة العامة للرياضة يفوز بانتخابات اللجنة الأولمبية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

فاز عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، بمقعد رئاسة اللجنة الأولمبية السعودية لفترة جديدة، بالتزكية.

وكان أعضاء الجمعية العمومية قد توافدوا صباح اليوم الإثنين، إلى مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، لانتخاب رئيسًا جديدًا للجنة.

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ومن المقرر أن يتولى رئيس هيئة الرياضة، رئاسة اللجنة الأولمبية حتى عام 2020، خلفًا لتركي آل الشيخ.

وعقب انتهاء الانتخابات، قام بن تركي الفيصل باستعراض خطط وطموحات اللجنة الأولمبية خلال الفترة المقبلة، أمام رؤساء الاتحاد الرياضية.

وكان ولي العهد قد قرر سحب رئاسة الهيئة العامة للرياضة ورئاسة اللجنة الأولمبية من آل الشيخ، على أن يتولى الأخيرة رئاسة هيئة الترفيه بالمملكة.