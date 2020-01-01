رسميًا - عبدالله السعيد يلاحق أبو تريكة ويدخل نادي المائة

بيراميدز يتعادل إيجابيًا مع الاتحاد السكندري في الدوري المصري

صحح إبراهيم نور الدين حكم لقاء الاتحاد السكندري ونظيره بيراميدز، قراراه واحتسب هدف بيراميدز في اللقاء لعبدالله السعيد لاعب خط وسطه.

بيراميدز تعادل مع الاتحاد السكندري، بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز، على ملعب المكس.

عبدالله السعيد وصل إلى الهدف رقم 100 له في مباريات الدوري المصري الممتاز، بعد مشاركته بقمصان 3 أندية بالبطولة المحلية طوال مسيرته.

وبذلك يكون عبدالله السعيد الأول بعد محمد أبو تريكة لاعب الأهلي التاريخي، يدخل نادي المائة، حيث وصل أبو تريكة إلى الهدف رقم 106 في الدوري المصري.

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عبدالله السعيد واصل تصدره لترتيب الهدافين في الدوري الموسم الحالي برصيد 10 أهداف بعد الأداء المميز الذي يقدمه مع بيراميدز.