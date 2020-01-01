رسميًا .. عبدالفتاح عسيري يوقع لنادي النصر

هل ينضم عسيري رسميًا إلى نادي النصر؟

أعلن نادي النصر ، عن توقيع عبدالفتاح عسيري نجم الأهلي و المنتخب السعودي للفريق بدعم من عضو الشرف النصراوي الأمير خالد بن فهد.

وكان عسيري قد أعلن مسبقًا رغبته في الرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بسبب العرض المالي الغير المرُضي المقدم من إدارة الراقي.

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وكشف صفوان السويكت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، توقيع اللاعب بصورة تجمعه بعسيري مرتديًا قميص النصر وبجانبه عضو النصر الشرفي الأمير خالد بن فهد.

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وكتب رئيس النصر عبر حسابه: "حروف اللغة لا تكفي لشكر صاحب الفضل الرمز النصراوي والداعم الأزلي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد والذي تكفل بصفقة النجم عبد الفتاح عسيري فمرحبًا بك يا عبد الفتاح ضمن كوكبة العالميين".

حروف اللغة لا تكفي لشكر صاحب الفضل الرمز النصراوي والداعم الأزلي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد والذي تكفل بصفقة النجم عبد الفتاح عسيري فمرحبا بك يا عبد الفتاح ضمن كوكبة العالميين 💛💙 pic.twitter.com/n4dp6TK5G8 — د. صفوان السويكت (@AlsuwaiketS) July 16, 2020

ومن جانبه نشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لعبدالفتاح عسيري يقول فيه: "كل انسان طموح يحب النصر"، وعلق النادي على الفيديو الخاص بعسيري قائلًا: "فتاح يا عليم .. رزاق يا كريم .. سلام".



فتّاح ياعليم .. رزاق ياكريم 💛🤩



سلام 😎 pic.twitter.com/TN7W6o6Cf9 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 16, 2020

وكشف النادي في بيانه الرسمي عن الصفقة، أن عقد اللاعب يمتد لـ3 سنوات.

ويعد عبدالفتاح عسيري من أبرز اللاعبين السعوديين في الوقت الحالي، ومن العناصر المهمة داخل المنتخب السعودي خلال الفترة الماضية.