رسمياً – ضمك يتأهل رسمياً إلى الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل

ثاني فريق يتأهل لدوري المحترفين بعد تأهل أبها

فيسبوك تويتر بلال محمد

تأهل رسمياً نادي ضمك، إلى الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل، بعد احتلاله المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى.

وضمن كلاً من أبها وضمك الصعود إلى دوري السعودي للمحترفين، بعد احتلال الأول صدارة الدوري برصيد 68 نقطة، والثاني برصيد 63 نقطة.

ويعد ضمك هو النادي رقم 26 الذي يشارك في الدوري السعودي للمحترفين، منذ بداية عصر الاحتراف.

وجاء في المركز الثالث فريق العدالة صاحب الـ 59 نقطة، بعد تعادله مع الفيصومة بدون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ 36 من عمر الدرجة الأولى.

دورينا يرحب بفارس الجنوب الذي صعد إلى الدوري السعودي للموسم المقبل.♥♥



تهانينا. @DAMAC_CLUB 💪 pic.twitter.com/Cxv6a6AfkC — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 5, 2019

وفي دوري الدرجة الأول، تأكد هبوط أحد إلى الدرجة الأولى بعد تذيله جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد لعب 28 مباراة.

ويشتعل الصراع على الهابط الثاني بين الباطن صاحب المركز الثالث عشر وقبل الأخير برصيد 25 نقطة، والقادسية صاحب الـ 27 نقطة، والفيحاء صاحب الـ 28 نقطة.