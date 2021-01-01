رسميًا .. شالكه الألماني يعلن إقالة كريستيان جروس

المدرب السويسري يرحل عن تدريب شالكه

أعلن نادي شالكه الألماني، عن إقالة المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، بعد فشله في قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية منذ توليه المسؤولية.

شالكه تلقى هزيمة كبيرة على يد شتوتجارت بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، بعد الخسارة التي تلقاها الفريق على يد بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف دون رد.

ونشرت قناة "سبورت 1" الألمانية تقريرًا، تعلن خلاله عن قرار شالكه بتوجيه الشكر إلى كريستيان جروس والمدير الرياضي يوخين شنايدر ومساعد المدرب ساشا ريتير، بسبب سوء النتائج.

ونفى نادي شالكه أمس السبت، وجود حالة تمرد داخل الفريق ضد جروس، بعد انتشار أخبار خلال الفترة الماضية، حول مطالبة عددًا من اللاعبين بإقالة المدرب السويسري.

شالكه يعاني في الدوري الألماني هذا الموسم "البوندسليجا"، حيث يحتل المركز الأخير برصيد 9 نقاط، جمعهم من 23 مباراة، حيث لم يحقق سوى انتصارًا واحدًا طوال الموسم.

وتولى جروس مهمة تدريب شالكه في ديسمبر 2020، على أمل قيادة الفريق إلى بر الأمان، وضمان البقاء في الدوري الألماني، ولكن يبدو أن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو الهبوط.

وتولى جروس مهمة تدريب الأهلي السعودي والزمالك المصري، قبل أن يقرر الابتعاد عن التدريب، ومن ثم يعود من بوابة شالكه الألماني.