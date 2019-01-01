رسمياً – سيميوني ينتقل إلى كالياري على سبيل الإعارة

كالياري يواصل تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي كالياري الإيطالي، تعاقده رسمياً مع المهاجم جيوفاني سيميوني، قادماً من فيورنتينا، لمواصلة تدعيم هجوم الفريق.

وانضم اللاعب الأرجنتيني، إلى كالياري على سبيل الإعارة مع الزامية الشراء، تعويضاً لإصابة مهاجم الفريق بافوليتي في الركبة والتي ستجعله يغيب عن الملاعب ثلاثة أشهر على الأقل.

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وحسمت جدية كالياري في المفاوضات صفقة اللاعب صاحب الـ 24 عاماً، الذي كان قريباً من الانضمام إلى نادي سامبدوريا.

وبهذا يصبح كالياري ثالث فريق إيطالي، يلعب له المهاجم الأرجنتيني، بعد فيورنتينا وجنوى.

وسجل سيميوني، الموسم الماضي ستة أهداف وصنع ثلاثة آخرين في 36 مباراة لعبها مع فيورنتينا بالدوري، وفي إجمالي مسيرته سجل 32 هدفاً في 109 مباراة.

جدير بالذكر أن كالياري أعلن منذ قليل تعاقده أيضاً، مع الحارس السويدي روبين أولسن قادماً من نادي روما على سبيل الإعارة.