رسميًا - سيماو مدربًا جديدًا للفيحاء السعودي
كشف نادي الفيحاء السعودي عن المدرب الجديد استعدادًا للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان الفيحاء تمكن من البقاء في الدوري السعودي رغم تراجع الأداء في فترات كثيرة أثناء الموسم المنصرم، حيث يسعى لإحداث تدعيمات قوية.
وجاء بيان نادي الفيحاء عبر حسابهم الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وقعت إدارة نادي الفيحاء مع المدرب البرتغالي خورخي سيماو لقيادة الإدارة الفنية بالفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد".
وأضاف: "قد جرت مراسم توقيع العقد بمدينة دبي الإماراتية بحضور عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم الأستاذ محمد الدهش ومدير إدارة الكرة الدكتور محمد السليمان".
وتابع البيان: "سيماو 42 سنة تولى الإدارة الفنية لعدة أندية برتغالي وكانت محطته التدريبية الأخيرة مع نادي بوافيشتا البرتغالي".
📝📸 رسمياً..— نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) June 8, 2019
البرتغالي سيماو يقود الدفة الفنية للفيحاء خلال الموسم القادمhttps://t.co/mfpNJvPoem#الفيحاء#صيفية_الفهود pic.twitter.com/k8M7DppUy4
واحتل الفيحاء المركز الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة من 30 لقاء.
مهاجم @AlNassrFC أحمد موسى متواجد في القائمة النهائية لمنتخب نيجيريا في بطولة كأس الأمم الإفريقية🔝 pic.twitter.com/ZWQ4LULyGe— موقع قول السعودي (@GoalSA) June 9, 2019