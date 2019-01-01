رسميًا - سيماو مدربًا جديدًا للفيحاء السعودي

الفيحاء يستعد للموسم الجديد من الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف نادي الفيحاء السعودي عن المدرب الجديد استعدادًا للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفيحاء تمكن من البقاء في الدوري السعودي رغم تراجع الأداء في فترات كثيرة أثناء الموسم المنصرم، حيث يسعى لإحداث تدعيمات قوية.

وجاء بيان نادي الفيحاء عبر حسابهم الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وقعت إدارة نادي الفيحاء مع المدرب البرتغالي خورخي سيماو لقيادة الإدارة الفنية بالفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد".

وأضاف: "قد جرت مراسم توقيع العقد بمدينة دبي الإماراتية بحضور عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم الأستاذ محمد الدهش ومدير إدارة الكرة الدكتور محمد السليمان".

وتابع البيان: "سيماو 42 سنة تولى الإدارة الفنية لعدة أندية برتغالي وكانت محطته التدريبية الأخيرة مع نادي بوافيشتا البرتغالي".

واحتل الفيحاء المركز الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة من 30 لقاء.