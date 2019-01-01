رسمياً - سيلفا يعلن توقيت رحيله عن مانشستر سيتي

10 سنوات بالقميص الأزرق السماوي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أسدل ديفيد سيلفا نجم مانشستر سيتي الستار على مسيرته مع النادي التي ستمتد للموسم العاشر والأخير، حيث أعلن عن رحيله بنهاية الموسم المقبل.

وقال سيلفا في لقاء مع العديد من الصحف الإنجليزية:"هذا هو الموسم الأخير، 10 أعوام بالنسبة لي هي فترة كافية، وهذا هو الوقت المثالي للرحيل".

وأضاف:"النادي كان يفاوضني بشأن عقد لعامين، ولكني قررت أن أوقع لعام واحد حتى أنهي المسيرة في 10 سنوات".

وأوضح:"لا يمكنني رؤية نفسي ألعب لفريقآخر ضد مانشستر سيتي، هذا كل ما يمكنني قوله".

وكان سيلفا قد بدأ ناشئاً لفالنسيا، ثم تم تصعيده للفريق الأول في صيف 2004، قبل أن يتم إعارته في الصيف ذاته لإيبار لمدة موسم عاد بعده إلى المستايا.

في العام التالي 2005 تم إعارة سيلفا مجدداً لصفوف سيلتا فيجو، ليعود منه ويثبت أقدامه بين صفوف الخفافيش لأربعة مواسم، قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي مقابل 32 مليون يورو في يوليو 2010.