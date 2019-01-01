رسمياً - سيتين يرحل عن بيتيس

المدرب يغادر بعد الفوز على ريال مدريد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن ريال بيتيس عن نهاية قيادة كيكي سيتين للفريق بعد استمراره لعامين على رأس العارضة الفنية.

يأتي ذلك بعد نهاية الموسم المحلي بوصول الليجا إلى أسبوعها الأخير، والذي فاز به بيتيس على ريال مدريد 2-0.

وكان سيتين قد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس متفوقاً بمركز على الغريم إشبيلية، حيث سجل الفريق 60 هدفاً كرابع أقوى هجوم في المسابقة.

وعلى الرغم من بعض النتائج الإيجابية مثل الفوز على برشلونة 4-3، وعلى الرغم من فرضه لأسلوب مميز وهجومي، إلا أن النتائج لم تكن على ما يرام.

وكان بيتيس قد فاز بـ3 مباريات من آخر 11، لينهي الفريق موسمه في المركز العاشر بـ50 نقطة.

يذكر أن اسم سيتين يتردد كمرشح لخلافة إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة حال إقالته بنهاية الموسم.