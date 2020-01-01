رسميًا | سوسو يترك ميلان لينضم إلى إشبيلية

سوسو يرحل عن ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي انتقال لاعبه سوسو صفوف نادي إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع خيار أحقية الشراء.

وكان سوسو قد ابتعد عن التشكيل الأساسي لميلان في الفترة الأخيرة والتي تولى فيها ستيفانو بيولي قيادة الفريق خلفًا لماركو جيامباولو.

وبخصوص ذلك، وفي ليلة الفوز والتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بالنسبة لميلان على حساب تورينو، غاب الجناح الإسباني عن المباراة.

وذكر الروسونيري في بيان رسمي أنّ بند أحقية الشراء اختياري ولكنّه قد يتحول إلى إجباري في حال تحققت عدة شروط.

وبحسب التقارير الصحفية، فإنه لو قرر إشبيلية تفعيل بند أحقية الشراء فسوف يدفع 22 مليون يورو في الصيف المقبل.

ويعد هذا الموسم هو الأسوأ على الإطلاق لسوسو الذي شارك في 16 مباراة في الدوري الإيطالي ولم ينجح سوى في تسجيل هدف واحد.

يذكر أن إشبيلية قد باع مهاجمه تشيتشاريتو إلى لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي منذ أيام، وهو الآن في حاجة لتعويضه قبل نهاية الميركاتو.

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يذكر أن ميلان لم يهزم في أي مباراة في عام 2020 ويسعى للحفاظ على نتائجه الإيجابية خلال العام الميلادي الجديد لتحسين أوضاعه.