رسميًا .. ساندرو فاجنر يعتزل اللعب نهائيًا

الألماني الدولي اعتزل بعد أن حقق كافة أحلامه

أعلن الألماني الدولي ساندرو فاجنر اعتزاله كرة القدم نهائيًا اليوم الأحد، بشكل مفاجئ، بعدما اقترب من إتمام عامه الـ33.

الألماني أنهى تعاقده مؤخرًا مع ناديه الصيني تيانجين تيدا بعدما قضى في صفوفه موسم ونصف، عقب رحيله عن بايرن ميونخ الألماني في يناير 2019.

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وقال فاجنر، خلال تصريحاته لصحيفة "بيلد" الألمانية: "في عالم كرة القدم أرى أنني حقق كل ما هدفت له وحلمت به، فأنا حقًا ممتن للساحرة المستديرة، التي جعلت حياتي رائعة".

وأضاف: "في نهاية مشواره أود أن أشكر كافة المدربين الذين تدربت معهم وزملائي والجماهير، فقد شاهدت ببلدي أفضل الملاعب وأفضل الجماهير بالعالم".

ساندرو فاجنر كان قد نشأ في صفوف فرق الناشئين بالبافاري، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2007، لكنه رحل في العام التالي ليتنقل بين عدة فرق ألمانية، ولم يلعب خارج بلاده سوى في تجربة وحيدة بالدوري الصيني.

وعاد صاحب الـ32 عامًا إلى بايرن ميونخ في يناير 2018، وبعدها بعام وحيد، انتقل إلى الدوري الصيني.

وحصد فاجنر خلال مسيرته 10 بطولة، ما بين 3 ألقاب دوري ألماني، 2 كأس ألمانيا، 2 كأس الدوري، 1 كأس السوبر، بجانب كاس القارات 2017 مع منتخب ألمانيا.