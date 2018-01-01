النتائج المباشرة
دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى)

رسميًا - سام مرسي يجدد عقده مع ويجان

التعليقات()
المحترف المصري مستمر مع فريقه لعامين مقبلين

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي ويجان الإنجليزي اليوم الثلاثاء، تجديد عقد المصري سام مرسي؛ لاعب وسط الفريق، لمدة موسمين ونصف، لينتهي عقده في صيف عام 2021.

كان من المقرر أن ينتهي عقد المصري صاحب الـ27 عامًا مع فريقه، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يقوم بالتجديد.

وانضم مرسي إلى ويجان في يناير عام 2016، وتمت إعارته لمدة ستة أشهر إلى بيرنلي الإنجليزي في صيف العام ذاته، قبل أن يعود مجددًا في يناير 2017.

اختيارات المحررين

نجح لاعب الوسط المصري الموسم الماضي في قيادة فريقه للتتويج بطلًا لدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، بمشاركته في 41 مباراة، سجل خلالهم هدفين وصنع أربعة آخرين، ليصعد للدرجة الثانية "شامبيونشيب".

ويحتل رفاق سام حاليًا المركز الـ19 في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة، بخسارة 12 مباراة، وتعادلهم في أربعة لقاءات، والفوز في سبعة فقط.

الموضوع التالي:
ويا يُعلن رحيله عن باريس سان جيرمان
الموضوع التالي:
أليجري يوضح لماذا لن يلعب رونالدو أمام أتالانتا
الموضوع التالي:
نقل مباريات النصر والأهلي والشباب
الموضوع التالي:
تخوف في برشلونة من عودة نيمار!
الموضوع التالي:
سباليتي يشرح وضعية ناينجولان ويؤكد تعافي ميراندا
إغلاق