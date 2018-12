رسميًا - سام مرسي يجدد عقده مع ويجان

أعلن نادي ويجان الإنجليزي اليوم الثلاثاء، تجديد عقد المصري سام مرسي؛ لاعب وسط الفريق، لمدة موسمين ونصف، لينتهي عقده في صيف عام 2021.

كان من المقرر أن ينتهي عقد المصري صاحب الـ27 عامًا مع فريقه، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، قبل أن يقوم بالتجديد.

وانضم مرسي إلى ويجان في يناير عام 2016، وتمت إعارته لمدة ستة أشهر إلى بيرنلي الإنجليزي في صيف العام ذاته، قبل أن يعود مجددًا في يناير 2017.

