رسميًا .. سامي خضيرة يعلن اعتزال كرة القدم

انتهت يا خضيرة..

أعلن النجم الألماني لاعب نادي هيرتا برلين في الوقت الحالي ونجم ريال مدريد ويوفنتوس سابقًا سامي خضيرة، اعتزاله كرة القدم نهائيًا بنهاية الموسم الجاري.

صاحب الأصول التونسية قرر وضع حد لمسيرته الكروية بعد رحلة حافلة بالألقاب والمحطات الشيقة في مختلف البلدان الأوروبية ومع كبار القارة العجوز.

ولعب صاحب الـ 34 عامًا بقميص شتوتجارت وريال مدريد ويوفنتوس وهيرتا برلين، وتوج بالألقاب في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، وكذلك مع منتخب بلاده.

خضيرة حقق لقب الدوري الإسباني والألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي مرة واحدة، و5 مرات للدوري الإيطالي و3 لكأس إيطاليا.

أما مع المنتخب الألماني، فقد حقق خضيرة اللقب الأغلى حين توج بكأس العالم في 2014، في مسيرة دولية خاض خلالها 77 مباراة وسجل فيها 8 أهداف.

وحط خضيرة الرحال في هيرتا برلين منذ أشهر قليلة فقط بعد خروجه من حسابات أندريا بيرلو المدير الفني لنادي يوفنتوس، ليعود النجم الألماني إلى بلاده ويعتزل هناك.

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الجدير بالذكر أن خضيرة قد حقق في العام نفسه لقبي كأس العالم ودوري أبطال أوروبا في 2014، ليصبح من القلائل الذين تمكنوا من الجمع بين لقب الأبطال والمونديال في نفس الموسم.