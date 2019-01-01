رسميًا | سامبدوريا يُعلن إقالة دي فرانشيسكو

سامبدوريا الإيطالي يُقيل مدربه أوزيبيو دي فرانشيسكو مدرب روما الأسبق رسميًا..

أعلن نادي سامبدوريا، عن إقالة مدربه أوزيبيو دي فرانشيسكو من منصبه كمدير فني للفريق، وذلك على خلفية الهزيمة التي مُنيّ بها السامب بهدفين نظيفين من هيلاس فيرونا ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وكان دي فرانشيسكو قد تولى تدريب سامبدوريا مطلع هذا الموسم، وبالتحديد في يونيو الماضي، بعد فترة وجيزة من إنهاء عمله في روما، ليتحصل على عقد لمدة ثلاثة مواسم مع السامب.

غير أن النتائج الكارثية للمدرب صاحب الريمونتادا الشهيرة على برشلونة رفقة روما، عجّلت بإنهاء عقده مبكرًا، إذ تلقى ست هزائم من أصل سبع مباريات خاضها مع سامبدوريا.

النادي أعلن في بيان رسمي إقالة المدرب، وقد تضمن "أعلن الرئيس ماسيمو فيريرو وإدارة سامبدوريا أنهم توصلوا لاتفاق مع دي فرانشيسكو على إنهاء عقده.. نوجه له الشكر هو وطاقمه على الفترة التي قضوّها هنا وعلى عملهم الدؤوب."

يذكر أن سامبدوريا يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الكالتشيو بـ3 نقاط فقط من فوز وحيد حققه على تورينو بهدف نظيف، كما أن لديه أسوأ خط هجوم بإحرازه 4 أهداف فقط، إلى جانب أسوأ خط دفاع بتلقي 16 هدفًا حتى الآن.