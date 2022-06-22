رسميًا.. ساديو ماني إلى بايرن ميونخ

صفقة ضخمة تتم رسميًا في الميركاتو

أعلن نادي بايرن ميونخ بشكل رسمي ضم الجناح السنغالي ساديو ماني إلى صفوفه قادمًا من ليفربول الإنجليزي، في صفقة قوية للغاية بالميركاتو الصيفي.

ساديو ماني ينهي بذلك 6 أعوام ناجحة برفقة ليفربول كان خلالها واحدًا من أهم لاعبي الريدز.

ويمتد عقد ماني مع بايرن ميونخ حتى عام 2025، حسب ما أعلن الفريق البافاري في بيانه الرسمي لتقديم أسد التيرانجا لاعبًا بين صفوفه.

وقال ساديو ماني في تصريحاته الأولى عقب الانضمام إلى الفريق: "أنا سعيد للغاية للانضمام أخيرًا إلى بايرن ميونخ، لقد أجرينا العديد من المناقشات وعرفت أن هناك اهتمامًا كبيرًا من النادي منذ البداية، لذا لم يكن لدي أي شك منذ البداية أيضًا، إنه الوقت المناسب لهذا التحدي، أريد تحقيق الكثير مع هذا النادي محليًا وعالميًا، خلال فترتي في سالزبورج كنت أشاهد العديد من مباريات بايرن ميونخ، أحب هذا النادي كثيرًا".

وبعمر الـ 19، خرج ماني من السنغال إلى ميتز في فرنسا، ثم انتقل إلى ريد بول سالزبورج النمساوي حيث حقق الدوري المحلي، قبل أن ينتقل إلى ساوثامبتون الإنجليزي الذي تألق معه ثم انضم إلى ليفربول في 2016.

في ليفربول سطر ماني صفحات من المجد، حصل على دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي في 2019، ولعب دورًا محوريًا في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي.

وفي الموسم الأخير له برفقة الريدز حقق لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وأنهاه في المركز الثاني خلف ريال مدريد.

لقد لعب ماني برفقة ليفربول في 269 مناسبة وسجل 120 هدفًا وصنع 48 ويعد من بين أفضل اللاعبين في تاريخ الريدز بلا أدنى شك.

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