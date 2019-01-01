رسميًا - زوران مانولوفيتش مديرًا فنيًا للوداد المغربي

مدرب مغمور، له تجربة أفريقية وحيدة كمدرب مساعد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الوداد المغربي رسميًا اليوم الأربعاء، تعاقده مع الصربي زوران مانولوفيتش مديرًا فنيًا للفريق بالموسم المقبل.

التونسي فوزي البنزرتي رحل مؤخرًا عن تدريب وداد الأمة، ليتولى المسؤولية الفنية للنجم الساحلي التونسي.

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المدرب الصربي كان قد تولى قيادة عدد من الفرق البرتغالي خلال مسيرته التدريبية، وله تجربة أفريقية وحيدة مع أول أغسطس الأنجولي، لكن كمدرب مساعد لويس مديرًا فنيًا.

ومن المنتظر أن يستهل مانولوفيتش مسيرته مع الأحمر بملاقاة الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، حال اعتمدت المحكمة الرياضية قرار الاتحاد الأفريقي بإعادة المباراة.

يذكر أن الوداد توج الموسم الماضي بطلًا للدوري المغربي بـ59 نقطة بفارق أربع نقاط عن الرجاء، أقرب منافسيه.