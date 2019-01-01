رسمياً | زاباكوستا من تشيلسي إلى روما
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هيثم محمد فيسبوك تويتر
أعلن روما ضم المدافع الدولي الإيطالي دافيدي زاباكوستا من صفوف تشيلسي على سبيل الإعارة.
المفاوضات بين الطرفين لم تتواصل لوقت طويل، ووصل اللاعب مساء الثلاثاء وخضع للفحوصات الطبية.
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Davide Zappacosta arrives in Rome...— AS Roma English (@ASRomaEN) August 20, 2019
👋 pic.twitter.com/Z7HzW5UCIP
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وأعلن روما أنه ضم زاباكوستا من تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد، ولم يوضح إذا كان هناك بند أحقية شراء.
وصرح اللاعب قائلاً: "أشعر بعاطفة قوية لأنني افتقدت إيطاليا، سعيد بالقدوم هنا، أشعر أنني في منزلي، الفريق شاب وسيقدم عرض قوي".
وانضم زاباكوستا إلى صفوف تشيلسي في 2017 قادماً من صفوف تورينو مقابل 28 مليون يورو، وشارك في 26 لقاء بكل المسابقات.