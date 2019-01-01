رسمياً | ريكو إلى باريس سان جيرمان

بانتظار تبادل نافاس وأريولا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن باريس سان جيرمان رسمياً عن تعاقده مع سيرجيو ريكو حارس مرمى إشبيلية الإسباني.

يأتي ذلك على سبيل الإعارة مع حق الشراء في نهاية الموسم.

وكان ريكو قد قضى الموسم الماضي معاراً في صفوف فولهام، ليأتي هذا العام ويحتل مركز الحارس الثاني في حديقة الأمراء.

ومن المنتظر أن يصبح كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد هو حارس باريس الأول خلال الساعات الباقية في سوق الانتقالات.

وبمقتضى الاتفاق المتوقع، ينتقل ألفونس أريولا حارس مرمى باريس إلى ريال مدريد في صفقة تبادلية.