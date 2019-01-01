رسميًا | ريكاردو جولارت لصفوف بالميراس البرازيلي

أفضل لاعب في الصين يرحل عائدًا للبرازيل

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

عاد الجناح البرازيلي ريكاردو جولارت، للدوري البرازيلي مرة أخرى من بوابة بالميراس على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء من صفوف جوانزو إيفرجراند الصيني.

وأنضم اللاعب لصفوف بطل الدوري البرازيلي، ليعود للتدريب تحت قيادة مدربه المخضرم، لويس فيليبي سكولاري.

اللاعب البالغ 27 عامًا، قاد جوانزو للفوز بـ3 ألقاب للدوري السوبر الصيني وكذلك لقب دوري أبطال آسيا 2015 وكأس الاتحاد الصيني 2016.

Depois de 67.215 perguntas, enfim, tenho a resposta de onde está o jogador que vocês tanto falam: #OGoulartTáAqui



Bem-vindo, Ricardo ➤ https://t.co/lGWsvygWO5#AvantiPalestra pic.twitter.com/CRYhICFtJj — SE Palmeiras (@Palmeiras) January 15, 2019

كما توج بلقب هداف الدوري موسم 2016 برصيد 19 هدفًا، وأُختير كأفضل لاعب خلال موسمي 2015 و2016.

وأصبح جولارت خامس انتدابات الفريق البرازيلي في سوق الانتقالات قبل بداية الموسم المقبل.

فسجل جولارت 103 هدفًا في 157 مباراة في الصين، كما سبق له تحقيق لقب الدوري البرازيلي موسمي 2013 و2014 مع كورزيرو البرازيلي، وأفضل لاعب في البرازيل 2014.